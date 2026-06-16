10 días de angustia: Campaña recauda $17 mil para seguir buscando a turista desaparecida
Ashley Phillips, de 30 años, es estadounidense. Fue vista por última vez en Barú de Pérez Zeledón.
Familiares y amigos de Ashley Phillips impulsan una campaña de recaudación de fondos para apoyar a los voluntarios que han participado en las labores de búsqueda de la turista estadounidense, desaparecida desde inicios de junio en Pérez Zeledón.
La iniciativa, desarrollada a través de la plataforma GoFundMe, ha logrado recaudar $17.000, según se detalla en el sitio web.
De acuerdo con la descripción de la campaña, durante los últimos siete días las familias Jonkey y Phillips han enfrentado la desaparición de su hija y hermana, Ashley Phillips, quien permanece desaparecida en Costa Rica tras verse afectada por las inundaciones y deslizamientos de tierra registrados durante una excursión.
Los organizadores indicaron que la totalidad de los fondos recaudados será destinada a apoyar a los voluntarios que participan en las labores de búsqueda. Además, agradecieron las muestras de apoyo recibidas por parte de la comunidad y de quienes han contribuido a la campaña.
Este martes se cumplen 10 días desde que Ashley salió de excursión y no regresó. Según la información publicada en la plataforma, las labores de búsqueda fueron suspendidas temporalmente debido a las persistentes condiciones climáticas adversas que afectan distintas zonas del país. No obstante, se espera que los operativos se reanuden una vez que mejoren las condiciones y avance la temporada seca.
Por su parte, la Delegación Regional de Pérez Zeledón del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene activa la investigación para localizar a Nicole Ashley Phillips, de 30 años, quien fue reportada como desaparecida el 7 de junio de 2026.
La mujer fue vista por última vez el 3 de junio de 2026 en San Salvador de Barú, en Pérez Zeledón. De acuerdo con la información preliminar, la turista estadounidense se encontraba disfrutando de la zona de las cataratas Nauyaca y recorría varios senderos cuando fue observada por última vez.
Según confirmó la Policía Judicial a Teletica.com este martes 16 de junio, la mujer continúa desaparecida.
"La denuncia fue presentada por la propietaria del lugar donde se hospedaba en Costa Rica, quien indicó que Ashley salió de la residencia y no regresó", indicó el OIJ.