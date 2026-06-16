10 días de angustia: Campaña recauda $17 mil para seguir buscando a turista desaparecida

Familiares y amigos de Ashley Phillips impulsan una campaña de recaudación de fondos para apoyar a los voluntarios que han participado en las labores de búsqueda de la turista estadounidense, desaparecida desde inicios de junio en Pérez Zeledón.



La iniciativa, desarrollada a través de la plataforma GoFundMe, ha logrado recaudar $17.000, según se detalla en el sitio web.

Plataforma de recaudación de dinero.

De acuerdo con la descripción de la campaña, durante los últimos siete días las familias Jonkey y Phillips han enfrentado la desaparición de su hija y hermana, Ashley Phillips, quien permanece desaparecida en Costa Rica tras verse afectada por las inundaciones y deslizamientos de tierra registrados durante una excursión.

Los organizadores indicaron que la totalidad de los fondos recaudados será destinada a apoyar a los voluntarios que participan en las labores de búsqueda. Además, agradecieron las muestras de apoyo recibidas por parte de la comunidad y de quienes han contribuido a la campaña.

Este martes se cumplen 10 días desde que Ashley salió de excursión y no regresó. Según la información publicada en la plataforma, las labores de búsqueda fueron suspendidas temporalmente debido a las persistentes condiciones climáticas adversas que afectan distintas zonas del país. No obstante, se espera que los operativos se reanuden una vez que mejoren las condiciones y avance la temporada seca.

Nicole Phillips Ashley está desaparecida.

Por su parte, la Delegación Regional de Pérez Zeledón del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene activa la investigación para localizar a Nicole Ashley Phillips, de 30 años, quien fue reportada como desaparecida el 7 de junio de 2026.

La mujer fue vista por última vez el 3 de junio de 2026 en San Salvador de Barú, en Pérez Zeledón. De acuerdo con la información preliminar, la turista estadounidense se encontraba disfrutando de la zona de las cataratas Nauyaca y recorría varios senderos cuando fue observada por última vez.

Según confirmó la Policía Judicial a Teletica.com este martes 16 de junio, la mujer continúa desaparecida.