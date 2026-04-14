10 cámaras registran persecución de motociclista que agredió sexualmente a mujer en Santa Ana

Al menos diez cámaras de videovigilancia captaron el recorrido de aproximadamente cinco kilómetros que realizó un motociclista para seguir y agredir sexualmente a una mujer en el cantón de Santa Ana.

De acuerdo con la Policía Municipal, el seguimiento inició en Río Oro y concluyó en Pozos, donde el sujeto se acercó a la víctima y le tocó uno de sus glúteos antes de darse a la fuga.

La alerta fue recibida por el Centro de Monitoreo de la Policía Municipal, que activó de inmediato el protocolo de búsqueda. Gracias a las imágenes recopiladas, los oficiales lograron reconstruir el trayecto del sospechoso y coordinaron con patrullas en carretera para rastrear al agresor.

Posteriormente, la víctima interpuso la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mientras las autoridades locales mantienen la búsqueda del responsable.

La Policía Municipal de Santa Ana hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar de inmediato cualquier hecho delictivo, subrayando que el tiempo de reacción es clave para detener a los sospechosos y garantizar la seguridad de la población.