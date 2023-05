Walter Cortés jugará con el Sporting

“Tenía otras ofertas, pero temas futbolísticos, salariales y familiares me hicieron tomar la decisión de venir a Sporting. A pesar de ser bastante joven, siento que tengo bastante experiencia. Gracias a Dios he podido ser campeón, he competido en CONCACAF, he jugado afuera (en condición de préstamo en Philadelphia Union 2). Siento que puedo venir a aportar eso que he recolectado en el tiempo” señaló Cortés.