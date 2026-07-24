Veteranos del fútbol nacional hablan sobre cómo tener carreras extensas

Dos de los veteranos de la Primera División, Daniel Colindres y Giancarlo González, compartieron algunos de sus secretos para tener carreras exitosas y longevas.

Mientras que Colindres tiene 41 años, Pipo ronda los 38 años de edad.

Ambos se cruzarán en este Apertura 2026 con Sporting FC, donde, más que aportar minutos de juego, son un ejemplo de dedicación.

Para los dos futbolistas el secreto no es tan secreto. El trabajo fuerte y constante es la base.

“Mucho va por el trabajo invisible, el trabajo que no se ve: ir a masajes aparte, tratar de hacer hielo siempre después de un esfuerzo grande, como un entrenamiento fuerte o un partido, alimentarse bien, descansar bien, hacer fisioterapia si tienen alguna molestia o dolor. Entonces son cosas que, al final, alargan la carrera. No es un secreto y tampoco es así de fácil. Saber que jugué muchos años afuera me ha permitido aprender todas estas cosas”, explicó Pipo, quien ha triunfado dentro y fuera del país.

Para Colindres, el aspecto mental también pesa:

“Es importante enfocarse, trazarse un objetivo y no quedarse solo con lo que uno hace en el entrenamiento. Hay aspectos fundamentales, como el descanso, la buena alimentación, mantener la cabeza ocupada, estudiar y ser una persona integral. Creo que por ahí va un poco”.

Para Colindres, quien viene de ser una figura importante de Puntarenas FC, hay un aspecto que no puede faltar.

“El hambre se puede apagar, es el fuego que lo mantiene a uno, como vos decís, para estar día a día, disfrutarlo mucho y tratar de demostrar que uno todavía está para competir”, añadió.

Jugadores como Colindres y Pipo tienen un aspecto mental que los ha hecho diferenciarse, un motor que no se detiene con el paso de los años.

“Yo siento que lo más importante es exigirse uno mismo, tanto en los entrenamientos como también en ese trabajo extra, que siento que también es un entrenamiento invisible, que no se ve, pero solo uno es capaz de hacerlo y solo uno sabe si lo hizo o no. Al final, todos sumamos en el fútbol y esos detalles, al final, o te pasan la factura o te alargan la carrera”, concluyó Giancarlo González.