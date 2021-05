Unafut ofrece disculpas por publicación de 100 goles de Lagos

La Unafut quiso hacer una gracia, pero lejos de conseguirlo resultó ofendiendo a su homenajeado.

Este jueves el goleador Christian Lagos alcanzó los 100 tantos en la Primera División y muchos no dejaron pasar la oportunidad para felicitar al histórico futbolista.

Sin embargo, la Unafut realizó una desatinada publicación que más tarde tuvo que borrar de sus redes sociales para luego externar una disculpa.

Textualmente la publicación aseveraba que “Felicidades goleador por llegar a la centena de goles… que Dios te tenga en los planes de la Santa Gloria”.



Esto haciendo referencia a una frase que había externado el futbolista unos años atrás durante unas declaraciones y en las que el goleador incurrió en una confusión que provocó memes y la chota de muchos costarricenses.

​Pero más allá de hacer una gracia, hubo muchos reclamos para la cuenta oficial del ente rector del fútbol nacional.

Uno de ellos fue el delantero de Alajuelense, Johan Venegas.

“Algo de muy mal gusto. Por cosas como estas es que nos ven como un fútbol aficionado. Respeto”, expresó en Twitter el rojinegro.

Algo de muy mal gusto.

Ante esto la Unafut externó una disculpa e incluso habló directamente con Lagos.

“Sobre la publicación de los 100 de Lagos, quiero pedir disculpas si ofendí a alguien, mi intención nunca fue esa.

“Personalmente llamé al jugador y pedí disculpas, en ningún momento nuestra línea fue busca incitar el irrespeto, ustedes han visto por años nuestros post en RRSS, Christian se mostró muy abierto y las aceptó, me manifestó no sentirse ofendido, sin embargo fue un desacierto el texto de la publicación, que no tenía nunca un ánimo de ofensa sino de resaltar su personalidad tan genuina y natural con la que él se dirige a la afición, ese calor humano que él irradia. No hay justificación que pueda subsanar lo sucedido, más que una sincera disculpa.

"Tendremos más cuidado en esos detalles para que esas situaciones no vuelvan a suceder”, explicó el departamento de prensa.

Lo cierto es que el goleador del Sporting FC logró una de sus grandes metas de la temporada que fue alcanzar los 100 tantos en la Primera División y así escribir una página más en la historia del fútbol nacional.