Triunfo agridulce: Liga amplía ventaja en la cima, pero se lesiona Washington Ortega

El fútbol tiene esas cosas… como que a veces el destino se empeña en que no haya una felicidad completa. Así le pasó este domingo a la Liga: amplió su ventaja en el liderato, pero el portero titular Washington Ortega salió en camilla por lesión.

Alajuelense logró un cómodo triunfo 2-0 ante un Sporting que sigue divagando en el torneo. Con este marcador, los alajuelenses sacaron cuatro puntos de ventaja en la cima ante Saprissa (34 puntos frente a 30).

El Morera Soto fue el escenario de un lindo atardecer en Alajuela, pero también fue casa de buen fútbol colectivo para los rojinegros.

Creichel Pérez (16’) y Ronaldo Cisneros (27’) pusieron a ganar a los rojinegros antes de la primera media hora de partido.

La superioridad eriza fue notoria y ya en el complemento Óscar Ramírez replegó al equipo, ¿para qué desgastarse tanto si vienen juegos cruciales? Bien por el Macho que tiene un gran manejo desde el banco.

Aunque no todo fue felicidad, todo lo contrario; ahora la alarma de emergencia se enciende con fuerza en el club alajuelense: el guardameta Ortega salió de cambio por lesión por una molestia muscular.

La acción se dio al 70’, incluso tuvo que salir en camilla. Su lugar lo ocupó Bayron Mora.

Ahora, el reto manudo es recuperar a Ortega para la final de ida de la Copa Centroamericana, que será este miércoles a las 8 p. m. ante el Xelajú de Guatemala en el Morera Soto.

