¿Toril a Sporting FC? Esto responden en Alajuelense

En las últimas horas, el nombre del delantero Alberto Toril ha salido a la palestra tras un posible interés del Sporting FC para la próxima temporada.

De momento no hay un acercamiento real, pero desde lo interno de Alajuelense confirman que los albinegros ya preguntaron por el delantero.

“Toril tiene contrato y está con nosotros. Él está haciendo pretemporada y ha recibido tres propuestas para continuar con su carrera y él está evaluando opciones, así que si él considera que puede haber una posibilidad deportiva y económica beneficiosa para él, pues bueno, lo charlaríamos, pero sí había algún interés por él”, destacó el gerente deportivo de la Liga, Alberto Toril a Teletica Deportes Radio.

Vela, explicó que no es una urgencia que el futbolista salga, solo si hay una opción real y beneficiosa por él.

“Él tiene contrato. Tampoco es que se tiene que ir, la realidad es que vamos viendo qué es lo mejor para el jugador y el club. Es un jugador de trayectoria y prestigio, así que no quita lo buen jugador que es”, destacó el gerente deportivo.

Por su parte, José Miguel Cubero, gerente deportivo del Sporting, confirmó que buscan al menos sumar tres llegadas más y una de ellas podría ser la del español, que aún cuenta con seis meses más de contrato con los rojinegros.

“Es un mercado complicado. Hay muy poco tiempo y necesitábamos la incorporación del cuerpo técnico, pues había cláusulas de por medio y a hoy pensaría que llegaría un máximo de tres jugadores más. Los estoy trabajando, no es de ahora, si no desde hace varias semanas, pero todo será parte de un proceso real y tangible”, mencionó.

De momento, el futbolista se mantiene realizando la pretemporada con miras a conocer si su futuro seguirá vinculado al campeón o bien se marcha a Grecia, nueva sede de los albos.



