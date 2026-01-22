Sporting y Saprissa se miden necesitados de puntos

La tercera fecha del Clausura 2026 encuentra a Sporting FC y al Deportivo Saprissa en un punto de necesidad. Ambos equipos se miden este jueves en un cotejo en el que están obligados a puntuar.

Los morados son novenos, una casilla por encima de los albos: unos con apenas un punto y los otros con cero unidades.

Es más que claro que sumar de a tres es vital para ambas oncenas, unos buscando alejarse del sótano y otros intentando escalar posiciones para pelear arriba.

Sporting, que será local en Grecia a partir de las 8 p. m., enfrenta a un rival al que le ha costado ganarle en las últimas épocas.

De hecho, en 2025, tanto en el Clausura como en el Apertura, los albos no pudieron derrotar a los saprissistas.

Los tibaseños se dejaron nueve puntos y el cuarto enfrentamiento terminó en empate.

En un torneo que pasa tan rápido, como el de 10 equipos y 18 fechas, cada oportunidad de puntuar se debe aprovechar.

Sporting quiere alejarse de la zona que conduce a la Segunda División, mientras que Saprissa busca acercarse al grupo que clasifica a semifinales.