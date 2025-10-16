Sporting y Pérez Zeledón firman un empate que no les ayuda

Sporting FC y Pérez Zeledón empataron sin goles en el estadio Ernesto Rohrmoser, en un resultado que poco favorece a ambos equipos.

Los albinegros buscan escapar de la zona baja de la tabla, mientras que los Guerreros del Sur intentan acercarse de manera definitiva a los puestos de clasificación.

El encuentro, correspondiente a la fecha 12 del Torneo de Apertura 2025, tuvo algunas opciones claras, especialmente en el marco defendido por Bryan Segura.

Eso sí, los locales generaron peligro, pero fallaron varias veces al momento de definir.

Tras los 90 minutos, el marcador no se movió y ambos conjuntos sumaron un punto que no satisface sus aspiraciones.

En la fecha 13, Sporting visitará a Guadalupe, mientras que Pérez Zeledón recibirá a San Carlos.