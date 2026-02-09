Sporting y Guadalupe dividen honores en juego de coleros

Sporting FC salvó un empate 1-1 en casa ante Guadalupe FC en un duelo de coleros del Torneo de Clausura 2026.

Los guadalupanos, con un técnico Mauricio Wright expulsado, se encargaron de abrir el marcador por intermedio de John Jairo Ruiz al minuto 23, quien llegó para cerrar la pinza en el área.

El técnico Wright fue expulsado de forma insólita por estorbar en la línea de campo durante un saque de banda.

Al final, Fabio Coronado se encargó de igualar el marcador de cabeza al 67’ tras aprovechar una mala salida del portero guadalupano, Jussef Delgado.

Coronado celebró efusivamente la anotación con sangre en la boca y todo.

El resultado deja a los dos equipos en el fondo de la tabla con cinco puntos cada uno, pero los albos cuentan con mejor gol diferencia.

En la tabla acumulada, el empate mantiene la distancia de tres puntos entre ambos, con Sporting FC sumando 21 unidades, mientras que Guadalupe FC queda en el sótano con 18.



