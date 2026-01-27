Sporting suma por primera vez en el Clausura 2026

El 0-0 con el que cerró la fecha 4 del Clausura 2026 le permitió a Pérez Zeledón asegurar su puesto en zona de clasificación y a Sporting sumar por primera vez en el certamen.

La primera parte no fue un derroche de emociones en los marcos. Si bien es cierto los albos fueron más acuciosos en la última línea, no fueron claros.

Los generaleños también tuvieron que lidiar con la expulsión de Mauricio Núñez, lo que los obligó a jugar con 10 hombres en cancha.

El trámite en la complementaria se mantuvo rápido y con la visita, comandada por Andrés Carevic, buscando el marco de Bryan Segura.

A pesar de tener 10 hombres en cancha, los del Chuleta Orozco encontraron espacios para inquietar a Leonel Moreira, pero quien se robaba el show era Segura para mantener la paridad.

Al final, por más que lo intentaron los 21 jugadores en cancha, nada pudieron hacer para quebrar un empate sin goles.

En la siguiente fecha, Pérez Zeledón recibe a Saprissa y el Sporting visita al Cartaginés; ambos juegos se disputan el jueves.