Sporting rompe racha sin goles ni triunfos a costa de Cartaginés

No hay mal que dure cien años. Sporting no anotaba ni ganaba desde octubre, hasta que se topó con Cartaginés este jueves en el cierre de la jornada 5 del Clausura 2026.

Los albos volvieron a celebrar y lo hicieron en el Fello Meza, donde ganaron 0-2 ante un Cartaginés que perdió el partido y su invicto. Los brumosos, además, dejaron escapar la oportunidad de terminar la fecha en la cima, que ahora es de Herediano.

Los de Andrés Carevic llegaron a la ciudad de las brumas apremiados porque en la tabla acumulada compartían el sótano con Guadalupe.

Los tres puntos les permiten dejar ese puesto, además de abandonar la última casilla del certamen.

El partido arrancó a pedir de boca para Sporting. Al minuto 5, Marco Ureña rompió la racha sin goles de su nuevo equipo, curiosamente en el estadio donde el semestre pasado era local: el Fello Meza.

El tanto fue un mazazo del que nunca se pudo recuperar la oncena de Amarini Villatoro. Y no es que los albos fueran un vendaval, simplemente aprovecharon cuando tuvieron la oportunidad.

El segundo gol cayó cerca del descanso. Josimar Méndez, en contragolpe, puso el 0-2 al 44’.

La complementaria fue un ajedrez entre Villatoro, que buscaba la llave del candado, y Carevic, que protegía la ventaja.

Cuando llegó el minuto 90, no se habían dado cambios en el marcador y Sporting volvió a acordarse de lo que es celebrar.

En la siguiente fecha, Cartaginés recibe a Pérez Zeledón y Sporting será local ante Guadalupe.