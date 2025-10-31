Sporting recibe a un Herediano urgido de puntos para seguir con opciones de clasificación

El Club Sport Herediano tiene claro que no puede dejar más puntos si desea entrar a las semifinales y pelear por el tricampeonato. Este viernes, los rojiamarillos visitan a Sporting FC, una oncena que hace mucho no los derrota.

Fue en el 2023 la última vez que los josefinos le ganaron a los florenses, con marcador de 1-0 en casa gracias a un gol de Ian Smith.

Desde entonces, el dominio herediano ha sido claro, con siete triunfos en diez partidos.

Además, las dos veces que Jafet Soto ha llegado al Ernesto Rohrmoser para medirse a Sporting, ha salido victorioso, según datos de la Unafut.

Los rojiamarillos son sétimos con 16 puntos y un partido menos que Cartaginés, que actualmente ocupa la cuarta casilla con 20 unidades. A falta de 12 puntos por disputar, Herediano necesita seguir sumando de a tres.

El fin de semana pasado, los campeones defensores rompieron una racha de siete juegos sin ganar con una valiosa victoria en casa ante los brumosos.

El partido se jugará este viernes a las 8 p. m. en el Estadio Ernesto Rohrmoser.