Sporting-Herediano: dos equipos que quieren mostrar una cara diferente en el Clausura 2026

Sporting terminó en la octava casilla del Apertura 2025, mientras que Herediano fue quinto. Los albos decepcionaron y los rojiamarillos no lograron defender su bicampeonato en las rondas finales, viendo además cómo Liga Deportiva Alajuelense los igualó con 31 títulos nacionales.

De cara al arranque del Clausura 2026, ambas instituciones buscan mostrar otra cara. Sporting cambió de sede y ahora jugará en Grecia; además, estrenará técnico e hizo cinco contrataciones, varias de peso.

Andrés Carevic toma las riendas del equipo y entre los refuerzos destacan Alex López, el hondureño exAlajuelense, así como Marco Ureña y Mayron George.

Este miércoles a las 7 p. m., los albos debutarán en el estadio de Puente Piedra ante un Herediano remozado.

El nuevo técnico florense será José Giacone, en momentos en que Jafet Soto aseguró que no volverá a tomar el banquillo.

“Herediano siempre debería clasificar y aspirar al título. Lo que pasó el torneo anterior tiene que ser una excepción”, aseguró el nuevo estratega.

En sus filas tendrá cuatro refuerzos. Tres con experiencia vistiendo la camiseta rojiamarilla: Tepa González, Keysher Fuller y Everardo Rubio. Además, se contrató a Randall Leal.

En Fuerza Herediana son claros: la meta es volver a lo más alto y consideran que se han hecho los movimientos necesarios para lograrlo.