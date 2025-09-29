Sporting golea a San Carlos y lo hunde en la tabla del Apertura 2025

El Sporting envió a San Carlos al fondo de la tabla de posiciones. Lo hicieron de manera contundente y en la casa de los Toros del Norte.

El 0-3 que los josefinos le propinaron a los sancarleños fue inapelable y empezó a construirse prácticamente desde el pitazo inicial.

El primer tanto cayó al minuto 2, marcado por José Pablo Agüero Casanova.

Posteriormente, Ariel Soto fue el encargado de la segunda anotación al 15’, y el “Cubo” Torres redondeó una primera parte de ensueño para los albos en el Carlos Ugalde Álvarez.

En la complementaria, Minor Díaz replegó a su equipo para manejar la ventaja conseguida, mientras que Walter Centeno buscó soluciones que nunca llegaron.