Sporting FC ya anunció la salida de seis jugadores
Estos han sido los cambios en el equipo.
Sporting FC ya comunicó la salida de seis jugadores luego de que el club terminara el Apertura en el octavo lugar.
El club aún busca entrenador, aunque todo apunta a que será Andrés Carevic.
En cuanto a los futbolistas, el equipo ya comunicó las salidas de Douglas Sequeira, Ian Smith, Yoserth Hernández, Alejandro Reyes y los hermanos Adolfo y Gustavo Feoli.
Además, la institución anunció la renovación del defensa Giancarlo González por un año más; es decir, dos torneos cortos.
Además, está el cambio de localía, pues el equipo se pasará a Grecia.
Sporting peleará el próximo semestre por no descender, está en octavo lugar en la clasificación general con solo tres puntos de distancia sobre San Carlos y Guadalupe.