Sporting FC tendrá su primera gran prueba ante el bicampeón Saprissa

“Será un partido que vamos a disfrutar mucho, pero que también queremos ser protagonistas. Analizarlo es difícil, pues, he visto muchos partidos de Saprissa, pero tienen varias bajas y no será parámetro, me incumbe que mi equipo esté preparado para afrontar el reto nada más”, expresó el exdelantero de la selección mexicana.