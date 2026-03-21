Sporting FC se queda corto ante Guadalupe deja escapar el Top 4

Sporting FC dejó ir un chance de oro para meterse entre los primeros cuatro equipos del Clausura 2026 tras empatar 0-0 en su visita al colero Guadalupe FC.

Los albinegros llegaron al Coyella Fonseca esperanzados en conseguir una victoria que les permitía meterse al cuarto lugar, pero más bien terminaron atragantados ante el buen orden de los locales.

Por si fuera poco, el defensor Giancarlo González tuvo en sus pies la oportunidad ideal para conseguir los tres puntos, pero el portero Rodiney Leal se vistió de héroe al tapar su penal al minuto 38 y luego contestar con una tapada en el contrarremate para ahogar el gol.

La acción le dio combustible a Guadalupe que terminó más cerca de la victoria que los propios albinegros.

Con este resultado, la lucha por meterse a semifinales se pone al rojo vivo pues Alajuelense, dueño del cuarto puesto, Sporting FC y Liberia tienen 18 unidades cada uno y San Carlos está justo por detrás de ellos con un punto menos.

Por si fuera poco, los guadalupanos se permiten recortar en un punto la diferencia en la lucha por salvarse del descenso y ahora deja en siete puntos de diferencia con respecto a San Carlos que este jueves recibe al Saprissa.



