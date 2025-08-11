Sporting FC se muestra lejos de su potencial

"No es posible que estemos en esta situación", fueron las palabras del técnico Luis Marín, luego de que Sporting FC cayera por tercera vez en tres juegos en el inicio del Apertura 2025.

De los 10 equipos de la Primera División, los albos son los únicos que no han sumado puntos.

El sótano no era el lugar donde Marín y la dirigencia se veían hace unas semanas.

“A veces íbamos ganando y nos empataban. Íbamos ganando y nos daban vuelta al marcador. Entonces, eso es un objetivo y algo que queremos cambiar este torneo”, dijo Ariel Soto antes de que empezara el certamen.

Pero la situación sigue repitiéndose.

El sábado, ante Pérez Zeledón, los josefinos iban ganando al minuto 12, y al 88 cayó el tanto que dejó el marcador 2-1 a favor de los Guerreros del Sur.

En la fecha 2, ante Cartaginés, el gol del triunfo brumoso lo festejó Marco Ureña al 86’, y en la jornada inaugural fue Creichel Pérez de Alajuelense quien marcó al 72’.

“Somos últimos y aquí lo que toca es luchar”, añadió Marín, quien para este semestre vio la llegada de jugadores de renombre a su camerino.

Entre las 10 contrataciones que ha realizado Sporting, destacan futbolistas como Erick "El Cubo" Torres, Leonel Moreira, Yoserth Hernández y Alexis Cundumí.

San Carlos y Saprissa son los siguientes rivales para los albos. El primero en casa y el segundo de visita, para un equipo que busca encontrar su norte.



