Sporting FC se muda al occidente del país en busca de mayor arraigo

Los albinegros tendrán nueva sede a partir del 2026.

Por José Fernando Araya |23 de septiembre de 2025, 10:11 AM

Sporting FC anunció su traslado oficial del sector de Rohrmoser al área de occidente del país a partir del Torneo de Clausura 2026.


Los albinegros tendrán como nueva sede el cantón de Grecia, con lo que regresará el fútbol de la Primera División a ese sector tras el descenso del Municipal Grecia en 2024.

“Actualmente, el club trabaja en la remodelación de la cancha de La Argentina de Grecia, actual sede de sus ligas menores. La obra incluye una gradería con capacidad para mil personas”, informó la institución en un comunicado.

De forma paralela, Sporting desarrolla el proyecto de la Ciudad Deportiva, que estaría ubicada en una propiedad de 14 hectáreas recientemente adquirida.

Además, el club se encuentra en la etapa de diseño de un

estadio

para unos 6.000 aficionados y cuatro canchas de entrenamiento.


Sporting FC inició su aventura en el fútbol nacional en el estadio Jorge “Cuty” Monge de Desamparados, luego se mudó al Ernesto Rohrmoser y ahora vivirá su tercera etapa en Grecia.

