Sporting FC se jaló la torta: venció a la Liga en el Morera Soto

Sporting FC se jaló la torta al derrotar 1-2 a la Liga en el estadio Alejandro Morera Soto.

Los visitantes tuvieron un primer tiempo que rozó en la perfección en el que fueron ofensivos, contundentes y metieron en muchos problemas al campeón nacional.

En el complemento hubo de todo: el descuento manudo y un pésimo arbitraje de Pablo Camacho, quien se vio superado por los protagonistas.

Un doblete de Josimar Méndez (13’ y 43’) le permite a los albos respirar en su lucha por no descender.

Por el campeón nacional concretó de penal el mexicano Ronaldo Cisneros (69’).

De esta manera, los dirigidos por Andrés Carevic se distancian seis puntos de Guadalupe FC en la lucha por la permanencia.

Por su parte, la Liga es quinta con nueve unidades y el próximo sábado se enfrentará a Saprissa a las 8 p. m. en La Cueva.

Aquí los goles del partido:



