Sporting FC se despide de Pavas con juego ante Saprissa

Sporting FC se despedirá este viernes de Pavas y Rohrmoser y preparar su traslado al sector de Grecia a partir del próximo año.

De ahí que en forma de agradecimiento, los albinegros decidieron adelantar el partido ante Saprissa para este viernes a las 7 p. m., pues el partido ya no decide nada.

Además, se optó por donar la taquilla a escuelas y colegios de la zona de Pavas, esto como agradecimiento, de ahí que no se venderán entradas físicas ni digitales.

“Este viernes enfrentamos al Deportivo Saprissa a las 7:00 pm, y queremos hacerlo junto a ustedes, la familia que convirtió este estadio en un hogar.

“Venimos por fútbol, por pasión… pero sobre todo, por agradecerle a Pavas por todos estos años siendo territorio Albinegro”, publicó el club en sus redes.

Se espera que los albinegros se muden a Grecia a partir del próximo año y allá ya tienen prácticamente todo un complejo listo para albergar los partidos de la Primera División y fútbol femenino.

El resto de la jornada se jugará de la siguiente forma:

Viernes 5 de diciembre

Sporting FC - Saprissa

Estadio Ernesto Rohrmoser, 7 p. m.





Sábado 6 de diciembre

Puntarenas FC - Guadalupe FC

Est. Lito Pérez, 5 p. m.





San Carlos - Alajuelense

Est. Carlos Ugalde, 8 p. m.





Domingo 7 de diciembre

Pérez Zeledón - Herediano

Est. Municipal PZ, 4 p. m.





Cartaginés - Liberia

Est. Fello Meza, 4 p. m.







