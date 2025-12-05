Sporting FC se despide de Pavas con juego ante Saprissa
Los albinegros se mudarán a Grecia a partir del otro año.
Sporting FC se despedirá este viernes de Pavas y Rohrmoser y preparar su traslado al sector de Grecia a partir del próximo año.
De ahí que en forma de agradecimiento, los albinegros decidieron adelantar el partido ante Saprissa para este viernes a las 7 p. m., pues el partido ya no decide nada.
Además, se optó por donar la taquilla a escuelas y colegios de la zona de Pavas, esto como agradecimiento, de ahí que no se venderán entradas físicas ni digitales.
“Este viernes enfrentamos al Deportivo Saprissa a las 7:00 pm, y queremos hacerlo junto a ustedes, la familia que convirtió este estadio en un hogar.
“Venimos por fútbol, por pasión… pero sobre todo, por agradecerle a Pavas por todos estos años siendo territorio Albinegro”, publicó el club en sus redes.
Se espera que los albinegros se muden a Grecia a partir del próximo año y allá ya tienen prácticamente todo un complejo listo para albergar los partidos de la Primera División y fútbol femenino.
El resto de la jornada se jugará de la siguiente forma:
Viernes 5 de diciembre
Sporting FC - Saprissa
Estadio Ernesto Rohrmoser, 7 p. m.
Sábado 6 de diciembre
Puntarenas FC - Guadalupe FC
Est. Lito Pérez, 5 p. m.
San Carlos - Alajuelense
Est. Carlos Ugalde, 8 p. m.
Domingo 7 de diciembre
Pérez Zeledón - Herediano
Est. Municipal PZ, 4 p. m.
Cartaginés - Liberia
Est. Fello Meza, 4 p. m.