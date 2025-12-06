Sporting FC se despide de Pavas con empate ante Saprissa

Sporting FC tuvo una triste despedida del cantón de Pavas al empatar 0-0 ante Saprissa en el cierre de la fase regular del Torneo de Apertura 2025.

Los morados insistieron más en el partido, pero el técnico Vladimir Quesada realizó una serie de cambios en plantel para afrontar este partido, pues, ya habían asegurado su clasificación.

Además, pase lo que pase en el resto de la fecha se ubicarán en el segundo lugar.

Por su parte, los albinegros se despiden así de un triste torneo donde apenas cosecharon 16 puntos para ubicarse en la posición número ocho.

Eso sí, podría quedar igualado en la última posición del torneo si Guadalupe FC y San Carlos consiguen victorias en sus últimos juegos.

Lo que sí es una realidad, es que tendrán que mejorar en el próximo certamen, pues entrarán en la batalla por el último lugar y no descender.

Este fue el último partido del Sporting FC en Pavas, pues a partir del próximo año se mudarán al cantón de Grecia en Alajuela.







