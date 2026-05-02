Sporting FC reporta daños leves en su estadio tras fuertes vientos

Sporting FC hizo una valoración de su estadio tras verse afectado este sábado por las intensas lluvias y ráfagas de viento registradas la tarde de este sábado en el Valle Central.

El estadio de Puente Piedra, ubicado en La Argentina de Grecia, presentó algunas afectaciones como la caída de vallas publicitarias y la inclinación de un tramo de una de ellas.

“Tras una primera revisión, el club confirma que los daños son leves y no comprometen la estructura del estadio ni representan un riesgo para jugadores, colaboradores o aficionados.

“De inmediato, el equipo operativo activó los protocolos correspondientes y ya trabaja en una evaluación técnica más detallada, así como en la pronta reparación de los elementos afectados, con el fin de asegurar condiciones óptimas en el recinto”, indicó el club en un comunicado.

Durante la tarde de este sábado se presentaron aguaceros acompañados de fuertes ráfagas de viento y tormenta eléctrica en diversas partes del Valle Central.

A las 3 p. m. estaba programado efectuarse el compromiso del fútbol femenino entre Sporting FC y Moravia, pero el juego fue suspendido por el incidente.



