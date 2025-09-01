Sporting FC repatria a un legionario a sus filas

El extremo costarricense Luis Díaz fue anunciado oficialmente como nuevo futbolista de Sporting FC, club con el que firmó un contrato por los próximos dos años.

Díaz, de 26 años, llega al conjunto josefino tras su reciente paso por el New England Revolution de la MLS, donde disputó la primera parte del 2025. Previamente, defendió la camiseta del Deportivo Saprissa, equipo con el que consiguió consagrase como campeón nacional.

Formado en Guanacasteca y con experiencia en Municipal Grecia y Herediano, el veloz extremo también brilló en el Columbus Crew, con el que se consagró campeón de la MLS Cup 2020 y la Champions Cup 2021. Además, cuenta con participaciones en la Selección Nacional de Costa Rica, donde debutó en 2019.

Sporting repatria así a un exlegionario que traerá más peso al ataque albinegro que ya cuenta con jugadores como el mexicano Erick “Cubo” Torres.

El atacante espera aportar a un equipo que apenas suma cuatro puntos en seis presentaciones y se mantiene en el último lugar del Torneo de Apertura 2025.

Además, Díaz tendrá la oportunidad de relanzar su carrera en el fútbol costarricense luego de su paso por Saprissa.