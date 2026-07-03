Sporting FC realizará su primera gira internacional en México

Sporting FC realizará su primera gira internacional en su historia. El club viajará a México del 6 al 12 de julio en México.



Los albos enfrentarán a Atlético de San Luis el 7 de julio, a Correcaminos el 9 de julio y a Monterrey el 11 de julio.

"Esta gira representa un hecho histórico para la institución y responde al compromiso del club por brindar a sus futbolistas escenarios de mayor exigencia, fortaleciendo la preparación del equipo de cara al inicio del campeonato nacional", informó el club en un comunicado de prensa.

De esta manera, el técnico Andrés Carevic enfrenta su segundo torneo al frente del equipo al que llegó con problemas de descenso y lo salvó.

El equipo con sede en Grecia ha reportado las llegadas de Renzo Carballo, Gabriel Leiva, Ignacio Gómez, Daniel Colindres, José Mario Pinto, Eduardo Pastrana, Youstin Salas, Alejandro Chaves.

Además, el club reportó las salidas de Jefry Valverde, Jesús Batiz, Ariel Arauz, Ian Lawrence, Matíaz Verón, Stuart Arce, Luis Díaz, Armando Ruiz y Diego de Buen.

