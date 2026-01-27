Sporting FC no le mete un gol a nadie

Sporting FC pelea el descenso y en estos momentos no le mete un gol a nadie.

Ya son ocho partidos seguidos en que no pueden anotar y ahora están en una posición incómoda en la que cada error se paga caro, máxime que el fantasma del descenso está rondando.

El último partido en que los albinegros lograron marcar fue el 25 de octubre, en la victoria 3-0 ante Liberia.

Luego de ese encuentro los resultados son realmente malos, a pesar de que han cambiado de estadio, de cuerpo técnico y de jugadores.

Ya son seis diferentes clubes a los que Sporting no le ha logrado marcar, incluso Herediano y Saprissa repiten. Es más solo faltan Cartaginés, Guadalupe y Liberia para sumar un encuentro con los 9 restantes clubes de Primera sin poder concretar ni un gol.



Veamos los resultados:

Herediano (0-1)

Alajuelense (2-0)

Puntarenas (0-0)

Saprissa (0-0)

Herediano (0-2)

San Carlos (3-0)

Saprissa (1-0)

Pérez Zeledón (0-0)

"Nos falta esa confianza, cuando convirtamos un gol esperamos que nos de tranquilidad para ser contundentes, meter un gol y ganar un partido. Es un arranque difícil", comentó el técnico Andrés Carevic.

Además, Carevic recalcó el tema de la falta de contundencia y que el club debe manejar la presión para poder salir de la mala racha.

"No sé si hay ansiedad, creo que a veces nos falta tomar una mejor decisión, ser más contundentes frente al arco para que la jugada termine en gol", añadió. Y agregó: "Hay apoyo total para darle tranquilidad y trabajo, hay que ocuparnos de esto, hay que estar más calmo ,con no tanta ansiedad en el último tramo. Generamos muchas acciones de gol y queda apoyarlos para las que tengamos podamos ser más contundentes".

Descenso

Sporting pelea por mantenerse en la categoría, actualmente, en la tabla acumulada ocupa el noveno puesto con 17 puntos, mismos que Guadalupe, que este martes recibe a Alajuelense.

Los guadalupanos tienen peor gol diferencia que los albinegros (-10 frente a -19).