Sporting FC busca en sus siete llegadas la llave para triunfar en el Apertura 2026

El Clausura 2026 terminó con Sporting FC en la sexta posición, tanto en la tabla del torneo como en la acumulada. Una ubicación que refleja el rendimiento de un equipo de media tabla.

Con la intención de cambiar esta realidad, la dirigencia de los albos apuesta por cambios profundos en la planilla.

Desde Pavas han anunciado cinco renovaciones, siete llegadas y ocho salidas, para un total de 20 movimientos hasta el momento.

Tendrán continuidad en el proyecto de Andrés Carevic los futbolistas Anderson Barboza, Carlos Pineda, Fabio Coronado, Kevin Espinoza y Yostin Salinas.

Las incorporaciones llegan desde Pérez Zeledón, Puntarenas FC y Honduras. Sporting sumó a Ignacio Gómez, Daniel Colindres y Renzo Carballo, procedentes del conjunto chuchequero. Desde el sur del país arribaron Kendall Porras y Eduardo Pastrana.

Además, del Olimpia contrataron a José Mario Pinto y del Olancho FC a Gabriel Leiva.

Los que salieron de la institución fueron Ariel Arauz, Armando Cole, Diego de Buen, Ian Lawrence, Jefry Valverde, Jesús Batiz, Matías Verón y Stuart Arce.