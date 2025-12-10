Sporting FC anuncia salida del técnico Minor Díaz

El Sporting FC anunció la tarde de este miércoles la salida del técnico Minor Diaz.

El club lo anunció por medio de un posteo en sus redes sociales. "Agradecemos profundamente su entrega, compromiso y profesionalismo durante este periodo. Le deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos", informó el equipo.



El equipo se tomará unos días para definir quién será el nuevo estratega que tenga las riendas del equipo.

La próxima temporada el club se mudará a Grecia, donde ya se construye un nuevo estadio.

Además, los albos pelearán por no descender el próximo torneo, pues finalizó en el octavo puesto con 16 puntos, al superar solo a Guadalupe y San Carlos, ambos con 13 unidades.