Sporting despertó y se mete a pelear viendo el descenso de lejos

San Carlos, Pérez Zeledón, Saprissa y Alajuelense. Estos son los cuatro rivales que han caído ante Sporting FC en los últimos seis partidos. Esta marca de cuatro victorias y dos derrotas le permite a los albos estar tocando la puerta de la zona de clasificación.

Sporting FC tiene 17 unidades, una menos que Alajuelense, y como punto extra ven el descenso muy de lejos.

En la tabla acumulada tienen 33 puntos, 11 por encima de los 22 de Guadalupe.

“Nos propusimos mejorar en la segunda vuelta y hacer una fortaleza en casa. Vamos por buen camino”, explicó el timonel Andrés Carevic, tras imponerse a Los Toros del Norte.

Luego de derrotar a Saprissa en Tibás, Sporting suma tres triunfos seguidos. Al ver quiénes han anotado en esta racha queda claro que los jugadores más experimentados del equipo han levantado su nivel.

Yostin Salinas y Geancarlo González han marcado dos veces, mientras Mayron George y Alex López han sumado una diana cada uno.

Carevic ha logrado encontrar el balance entre veteranos y futbolistas con menos recorrido.

Un caso de esto es Fabio Coronado, quien suma 10 presentaciones en la zaga, o el atacante Dylan Ramírez.

El siguiente partido para los albos será este viernes, cuando se midan a Guadalupe, que viene de ganarle a Puntarenas.

El choque ante los guadalupanos puede servir para terminar de enterrar la preocupación por el descenso.