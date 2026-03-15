Sporting derrota a San Carlos y se acerca a zona de clasificación

La noche de este sábado, Sporting FC sumó su tercera victoria en fila. Los albos derrotaron 1-0 a San Carlos y se acercan a la zona de clasificación.

El gol llegó en el cierre del encuentro y fue Yostin Salinas, al 90’, el encargado de enviar el balón al fondo de las piolas.

Luego de una primera parte insípida, los dirigidos por Andrés Carevic apretaron el acelerador y encerraron a los Toros del Norte en su media cancha. El tanto no cayó antes porque Mario González tuvo una noche inspirada y solo fue vulnerado por Salinas.

La victoria deja a Sporting tocando la puerta del cuarto puesto, que por ahora es de Alajuelense, pero queda claro que la recta final del Clausura 2026 estará cargada de emociones.

Para los norteños, la jornada es agria, ya que se complican.

Otro que sufre es Guadalupe, que desde el sótano de la acumulada ve a Sporting alejarse y dejarlo en lo más bajo de la tabla.