Sporting derrota a Pérez Zeledón en un partido cargado de goles

El partido entre Sporting y Pérez Zeledón se saldó con cinco goles. Fueron los albos los que se dejaron los tres puntos, ya que ganaron 3-2.

El marcador lo abrió muy temprano en el cotejo el equipo del sur del país. Al minuto 4, Barlon Sequeira festejó su diana para Pérez Zeledón.

Los locales empezaron a empujar y encontraron la paridad cerca del momento de irse al descanso. Al minuto 44 apareció Yostin Salinas para el 1-1.

Al regreso del medio tiempo, cuando corría el minuto 50, Pipo González le dio la ventaja a los locales. Desde los once pasos, el central remató de manera certera y el marcador reflejó el 2-1 para Sporting.

El siguiente tanto fue para Sporting. Esta vez fue Mayron George, al 74’, quien contó con la complicidad de Miguel Ajú, que falló al tratar de detener el remate y los albos se pusieron arriba en el marcador 3-1.

La respuesta fue rápida, ya que al 78’ Kendall Porras recortó distancias con la última diana de la velada para Pérez Zeledón.

En la siguiente jornada, Sporting se mide con San Carlos y Alajuelense recibe a Pérez Zeledón.