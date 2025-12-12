Siguen los cambios en Sporting: Este será su nuevo gerente deportivo

Sporting FC continúa con su ola de cambios para la próxima temporada en la que luchará por la permanencia.

Primero fue la salida del técnico Minor Díaz y ahora el club comunicó el regreso de José Miguel Cubero como Gerente Deportivo.



La primera tarea de Cubero será la elección del nuevo cuerpo técnico del equipo, así como la generación de la planilla.

La próxima temporada el club se mudará a Grecia, donde ya se construye un nuevo estadio.



Además, los albos pelearán por no descender el próximo torneo, pues finalizó en el octavo puesto con 16 puntos, al superar solo a Guadalupe y San Carlos, ambos con 13 unidades.

