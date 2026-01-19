San Carlos golea y mete en el embrollo del descenso a Sporting FC

San Carlos volvió a sonreír en su estadio y en buena hora.

Los norteños derrotaron 3-0 a Sporting FC justo en el momento necesario para meter a los albinegros en el embrollo del descenso.

Un tanto de Roberto Córdoba al minuto 47 y otro más del mexicano Brian Martínez al 85’ y el último de Pablo Fonseca al 90+5', le permitió a los Toros del Norte saborear tres puntos en casa, algo que no hacían desde hace más de un año.

Pese a la gran cantidad de refuerzos y un nuevo cuerpo técnico, Sporting FC suma su segunda derrota en el campeonato y sin poder sumar ni un solo gol.

La victoria es importantísima, pues ahora Sporting, Guadalupe FC y San Carlos se encuentran igualados en puntos en la tabla acumulada con 16 unidades en apenas dos fechas jugadas del Clausura.

La lucha por no descender se pone al rojo vivo y apenas comienzan a carburar los equipos.








