Randall Azofeifa se reencuentra con su mejor versión en Sporting FC

Randall Azofeifa llegó como el arquitecto perfecto para el Sporting FC.

Enviado al baúl de los recuerdos por el Herediano la pasada campaña, el volante de 36 años, se marchó del Team casi sin poder participar por decisión técnica.

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre el tema, todos en el Herediano guardaban silencio y no brindaban detalles.

Lo cierto es que Azofeifa se fue y encontró cabida en un Sporting FC que salvó su categoría ante Limón FC en la liguilla y que se encontraba urgido de un facilitador de la pelota.

Las expectativas con la llegada del jugador al equipo fueron altas y el futbolista no defrauda en este arranque del campeonato al marcar dos goles y cinco asistencias en solo cuatro partidos disputados.

“Yo tengo muy claro en cuál momento de mi carrera estoy, pero también tengo muy claro que puedo seguir compitiendo, por eso estoy muy contento de la oportunidad de estar acá y que me dejen hacer lo que tanto me gusta”, mencionó el futbolista a los medios de comunicación tras el segundo partido del torneo ante Alajuelense.

Tres de esas asistencias las consiguió el sábado anterior, en un enorme partido, donde además marcó un tanto de penal para la victoria 4-1 ante el Cartaginés.

En poco tiempo Azofeifa hizo suya la banda de capitán del equipo y le cambió la cara al club dirigido por José Giacone, que por primera vez consiguió un marcador abultado de cuatro goles en la Primera División.

Azofeifa asegura que el estilo de juego del Sporting FC se presta para el desarrollo del equipo, que es cuarto del campeonato con un partido menos.

“Creo que la versatilidad que existe del equipo en el sentido que nos podemos adaptar a estrategias del juego, tener o no la pelota, pero siempre controlar el partido que es lo principal. Son momentos que tenés que discernir, pero no por eso no significa que no se vaya por el partido”, indicó el futbolista a la televisora Tigo Sports.

Ahora, Azofeifa y Sporting FC se preparan para visitar a Guadalupe FC este miércoles en un duelo de equipos invictos.