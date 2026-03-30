¿Por qué habrá un partido el Jueves Santo?

La jornada 14 del Apertura 2026 iniciará el Jueves Santo con el partido entre Sporting FC ante Cartaginés a las 7 p. m. en el Estadio Puente Piedra.

"Desde Unafut deseamos recordar que en sesión de Junta Directiva se acordó extender la jornada 14 hasta el fin de semana, ya que se liberó el espacio al no haber segunda ronda electoral. De esta manera, los clubes casa podían programar desde el miércoles 1° hasta el lunes 6 de abril con excepción del Sábado Santo por petición de Fuerza Pública", informó el departamento de prensa ante consulta de Teletica.com.

Desde la Unafut recordaron que la programación de los juegos dependen de la televisora y el club que juega de local.



"Reiteramos que la definición de la fecha y hora de los partidos se da entre la televisora y el club casa. En este sentido, Unafut solamente garantiza que el periodo de descanso entre un encuentro y otro se cumpla de acuerdo con el reglamento", añadió la organización.

La fecha 14

Jueves 2 de abril a las 7 p. m.: Sporting FC vs. Cartaginés

Domingo 2 de abril a las 3 p. m.: Saprissa vs. Pérez Zeledón

Domingo 5 de abril a las 5 p. m.: Puntarenas FC vs. Herediano

Domingo 5 de abril a las 7 p. m.: Alajuelense vs. Guadalupe FC

Lunes 6 de abril a las 8 p. m.: Liberia vs. San Carlos