Pipo González revela por qué salió de la Liga: "Es más por sentirme valorado"

"Siempre se rumora mucho que es por dinero, este no es el caso, se hizo el cambio (de equipo) porque me ofrecieron un año de contrato y es más de sentirme valorado, el año pasado jugué bastante y lo único que me ofrecían eran seis meses de contrato y no estaba feliz con eso", aclaró González a los diferentes medios de comunicación presentes, entre ellos Teletica Deportes.