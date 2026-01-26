Pérez Zeledón apunta al podio ante un Sporting urgido de puntos

Pérez Zeledón y Sporting FC se enfrentarán este lunes en el partido que cerrará la fecha 5 del Torneo de Clausura 2026, en un duelo clave para ambos equipos con realidades distintas en el arranque del certamen.

El conjunto generaleño llega al compromiso con mejores sensaciones tras un inicio irregular, pero competitivo, que le ha permitido sumar puntos y mantenerse en la zona media de la tabla.

Los Guerreros del Sur (5 puntos) quieren subir al podio y seguir por la senda del protagonismo y con una victoria se meterán en el tercer lugar de la tabla.

Por si fuera poco, los sureños no han perdido en el certamen, merced a dos empates ante Liberia y Alajuelense y una sólida victoria ante San Carlos.

La situación es otra completamente en el equipo albinegro. Los dirigidos por Andrés Carevic tienen que salir urgidamente por una victoria para no ceder terreno en la lucha por el último lugar de la tabla acumulada, además, también están en el fondo de la clasificación en el Clausura 2026.

Sporting FC no sabe lo que es puntuar en este campeonato, e incluso ni siquiera ha sumado un gol.

La urgencia de los albinegros pasa porque actualmente ocupan el último lugar de la acumulada con 16 unidades, un punto menos que Guadalupe FC y tres de San Carlos.

Eso sí, la misión de ganar no es fácil para ellos, pues no lo consiguen desde el pasado 25 de octubre, cuando vencieron 3-0 a Liberia. Desde ahí suman siete juegos sin victoria, solo dos empates y cinco derrotas.

Este partido será a partir de las 8 p. m. en el estadio de San Isidro de El General.



