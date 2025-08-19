Minor Díaz: “Tengo todas las condiciones para poder hacer del Sporting FC un equipo muy competitivo”

Subió a Liberia donde tuvo un destacado proceso de cuatro años, salvó a la UCR del descenso y tuvo un breve paso con Guanacasteca donde le tocó vivir una situación difícil extrafútbol.

Minor Díaz regresa a la Primera División ahora con Sporting FC, club urgido por mejora, pues tras cuatro fechas no sabe lo que es una victoria.

El nuevo estratega albinegro llega por un año de contrato junto a su asistente Pablo Rodríguez y este mismo martes debutará en el banquillo del equipo en el juego de vuelta del Torneo de Copa ante Uruguay de Coronado.

“Creo que uno como entrenador siempre espera tener las condiciones para poder desarrollarse, y creo que aquí están, eso me movió muchísimo, es un gran proyecto, muy serio, y yo pienso que teniendo mi plantel completo, creo que tenemos una muy buena plantilla, de eso no tengo la menor duda y así poder pelear cosas importantes.

“Esas cosas me movieron muchísimo para elegir venir a Sporting. Al principio de temporada tuve opciones de otros equipos, claro está, y bueno, al final, en su momento, tomé la decisión de quedarme en Guanacaste esperando un poco más, pero bueno, ya al pasar la situación, evidentemente ahí se me abrió una puerta en un club donde yo, como te digo, creo que tengo todas las condiciones para poder hacer del Sporting un equipo muy competitivo”, expresó el estratega.

Díaz aseguró que los últimos meses fueron muy difíciles, pues vivió en carne propia los problemas de licencia de Guanacasteca con jugadores y cuerpo técnico varados y deudas sin saldar.

“Evidentemente, no fue fácil en Guanacasteca la situación que vivimos. Sin embargo, creo que en la vida todas son experiencias, experiencias que uno como técnico las vive. De repente, la toma de decisiones siempre digo que es muy importante y bueno, pienso, que tanto para los que estuvimos allá, como cuerpo técnico, como jugadores y la afición de la ADG fue muy duro lo que acaba de suceder. Pero bueno, hay que darle vuelta a la página”, mencionó contento por regresar a lo que más le gusta que es dirigir.

El estratega menciona que en Sporting aplicará su estilo y sello propio.

“Cada entrenador tendrá su manera de ver el fútbol, de cómo trabajar su equipo, de qué inculcarle a su equipo, verdad. La mía es muy sencilla, para mí el marco rival es lo más importante y así lo he hecho ver en los equipos que he estado, son equipos muy ofensivos, proponen juego, buscan y esto en Sporting no va a ser la excepción. Llevará tiempo, por supuesto, pero digamos acá verán un equipo que intente siempre ir al frente, intentar jugar bien, sacar limpia la pelota detrás, para mí es muy importante, presión alta, creo que son de las características que siempre han tenido mis equipos”.

Tras el juego de este martes ante Uruguay de Coronado por el Torneo de Copa que servirá para conocer más a su plantel, vendrá el debut en la Primera División visitando la Cueva ante Saprissa el próximo sábado.