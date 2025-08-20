Minor Díaz tendrá un debut de alto calibre con Sporting FC

Sporting FC está sumergido en el sótano del Torneo de Apertura 2025 sin sumar siquiera una victoria en el torneo.

Esto dio con la salida de Luis Marín y el cambio de rumbo al sumar a Minor Díaz en el banquillo.

Pero el nuevo estratega tendrá un primer reto muy grande en apenas cuatro días al frente de los albinegros.

Pese a sentarse ya en el banquillo este martes horas después de ser presentado oficialmente para apoyar al equipo en el partido de vuelta de la primera fase del Torneo de Copa ante Uruguay de Coronado (empate 0-0 para avanzar por un global de 3-0), Minor ya tendrá su debut oficial este sábado ante Saprissa en Tibás.

“Primero lo de hoy (martes) nos apoyamos muchísimo en la gente que quedó en el club. Evidentemente, no somos magos, no tenemos una varita como para decir “vamos a jugar ya de la forma que queremos”, pero nos apoyamos mucho en la gente del club y las recomendaciones que ellos nos han dado para este partido”, comenzó diciendo.

Aunque reconoce que su primer gran reto será visitar La Cueva tibaseña con el objetivo de al menos sumar para salir de la tabla de posiciones.

“Prácticamente, tuvimos una práctica nada más, y tenemos el torneo local el fin de semana contra un gran rival como Saprissa, tendremos la posibilidad de analizar ya el partido del Liberia que jugaron allá, el partido que ellos van a tener ahora en Copa Centroamericana a mitad de semana, entonces nos basaremos con eso para tomar decisiones, para no equivocarnos en el plan de juego en el Saprissa, y para buscar un buen resultado que nos dé la posibilidad de ir saliendo al fondo de la tabla”, añadió.

Díaz llega apoyado por su asistente técnico, Paulo Rodríguez. Juntos estará por un año en el club.

El estratega se mostró contento con su llegada al club albinegro, tras un breve paso por Guanacasteca donde tuvo que lidiar con el impedimento de uso de su licencia en la Primera División y que lo dejó varado tanto a él como al resto del cuerpo técnico y jugadores.

“Hoy arranco con mucha ilusión en una gran institución que tiene muchas condiciones para poder trabajar, en la cual espero estar muchísimo tiempo también, y poder desarrollarme más como técnico, seguir creciendo como entrenador, y logrando objetivos con el club, así que, como te digo, agradecido, realmente lo único que yo siempre ofrezco es trabajo, y pienso que es lo que habla bien y pues agradecido con Dios, pues, he tenido la posibilidad de que hay equipos interesados en mí”, concluyó.

El partido entre Saprissa recibiendo a Sporting FC será este sábado a las 8 p. m. en Tibás.