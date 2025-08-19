Minor Díaz es el nuevo técnico de Sporting FC

Sporting FC hizo oficial la contratación de Minor Díaz como nuevo director técnico por un año.

Díaz llega en sustitución de Luis Marín, destituido tras un inestable arranque del Torneo de Apertura 2025 tras las primeras cuatro fechas.

La misión de Díaz es clara: cambiar el curso de Sporting, que todavía no conoce la victoria en el certamen. Tras cuatro fechas disputadas, el equipo ocupa la última posición en la tabla, con apenas un punto sumado gracias a un empate y tres derrotas.

La última experiencia del estratega fue como técnico de Guanacasteca, club que perdió su licencia desde mayo anterior.

Además, ha dirigido al Municipal Liberia, club al cual ascendió, UCR y Fútbol Consultans, así como ser asistente del Herediano en dos oportunidades.

Su debut está programado para este sábado 23 de agosto, a las 8 p. m., cuando Sporting FC visite al Saprissa en Tibás.