Medford sobre técnicos ticos: "Tenemos capacidad y al que le guste, bueno, y al que no, me vale madre"

El técnico de Sporting FC, Hernán Medford, tiró duro a la prensa deportiva al mismo tiempo que enalteció el trabajo de los técnicos costarricenses en los últimos años en el campeonato nacional.

"Tenemos capacidad y al que le guste, bueno, y al que no, me vale madre. Saquen Internet, busquemos los últimos 25 años quiénes han sido los campeones, como entrenadores ticos hemos logrado grandes cosas y hemos dejado huella. También nos tenemos que defender porque ustedes (prensa) al entrenador tico por cualquier cosita le dan con todo. Al de afuera hace cualquier cosita y ustedes no le dan con todo. A veces salen con cada paja... que se trabaja con metodologías. A veces es falta de respeto de ustedes (la prensa) hacia los técnicos de Costa Rica", comentó Medford.

Desde la óptica de El Pelícano, la prensa deportiva, en ocasiones, no le dan mérito al estratega tico.



"A veces ustedes (prensa) no nos dan los méritos, a mí me exigían a muerte y era al primero que criticaban. Ahí irán aprendiendo poco a poco. Sí nos actualizamos y sí nos preparamos", destacó Medford.

Hernán tomó Sporting FC este torneo y lo puso a pelear la clasificación.