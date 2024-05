Medford sobre partido contra la Liga: “Es una final para nosotros”

Sporting FC tiene vivo su sueño de clasificar a semifinales de la mano de Hernán Medford.

Para eso tiene un partido que el propio técnico califica de “final” frente a los manudos este sábado a las 7 p. m.

Los josefinos son sextos con 29 puntos, mientras los rojinegros son cuartos con 34 unidades.

Estas son las declaraciones más destacadas de Medford:

Juego ante Alajuelense: Se trabajó lo necesario para ganar el partido, se estudia el rival y hemos estado haciendo más cosas bien. El equipo está bien y creo que es una semana donde se ha trabajado al 100%. El partido es como una final para nosotros.

Alexandre Guimaraes: En el fútbol se necesita tiempo, Guimaraes es un entrenador ganador, pero se necesita tiempo. El fútbol es de un proceso para que se den los resultados. Los dos estamos parecidos, necesitamos tiempo.

Conocimiento de estilo de Guima: Guimaraes es amigo, fue compañero de equipo en los años 80 en Saprissa, jugamos un Mundial juntos, me tocó debutar al hijo de él, también me dirigió. En la historia hemos tenido mucha relación, lo veo como un amigo y lo respeto mucho.

Técnico y jugadores: El técnico lo que representa es un 20%, el 80% es de los jugadores. Es más importante el equipo que el entrenador.

Sporting FC: Yo no he inyectado nada, he trabajado. En mi carrera como entrenador he tenido momentos buenos. Calidad tenemos y estamos peleando una posible clasificación.

Números: El fútbol tiene estadísticas y esas mandan. Qué pasó desde que yo llegué al equipo. Yo no estoy para opinar sobre mi persona.

Equipo: Siempre hay que tener una base y todos los que han tenido la oportunidad lo han hecho bien. Hemos tenido mucha lesión y hemos tenido que mantener la misma base.