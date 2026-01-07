Marco Ureña: “Siempre un cambio me trae mucha ilusión”

El delantero Marco Ureña es una de las principales incorporaciones del Sporting FC de cara al Torneo de Clausura 2026.

Ureña llega proveniente del Cartaginés, donde fue figura, pero terminó saliendo de forma sorpresiva a finales de este torneo.

El atacante habló sobre la ilusión que le genera su nuevo reto con los albinegros y de cómo se dio su salida del club brumoso.

-Bueno, Marco comienza un nuevo reto, hace casi que un mes estaba en Cartaginés y hoy ya empieza una nueva etapa y un nuevo club en tu carrera. ¿Cómo lo toma?

Así es, un nuevo reto, algo que realmente me ilusiona muchísimo. Siempre que cambio de club y llego a un lugar nuevo, pues llega un espíritu de ilusión que abunda siempre en el corazón de uno y creo que eso es lo que me mantiene en esto del fútbol, que de verdad que es un desgaste físico y mental siempre en la parte de competir, de lo que es competir.

“Pero siempre un cambio me trae mucha ilusión, un camerino nuevo, conocer nuevos compañeros, otros que ya tenía en su momento que los tuve, volvernos a encontrar y sobre todo la ilusión de construir algo acá en este club, del cual es la ilusión desde que lo crearon y ha costado. Así que ojalá poder ser parte de esa era y esa época bonita de Sporting y poder dejarles un poquito de todo lo que he aprendido yo en cada club que he pasado”.

-Marco, tal vez para la gente cuesta un poco descifrar cómo un jugador que podría aspirar a competir en Copa de Campeones de Concacaf, disputar semifinales, a pasar a disputar una situación complicada con Sporting, que es disputando el descenso. ¿Cómo explicar eso?

No, realmente esto son obviamente decisiones muy deportivas. Yo sé que en Cartago ahorita están muy ilusionados con ese torneo (Copa de Campeones).

En mi caso, a nivel personal, a mí me ilusiona mucho ya construir y haber logrado ese objetivo. Por ejemplo, me quedo con lo lindo que les dejé ahí ese semestre y que realmente fui pilar en esa clasificación en la Copa Centroamericana. Y creo que eso es lo que me llevo yo, lo lindo de Cartago, lo que realmente a ellos les ilusiona y ahora a mí lo que me mueve en mi vida, siempre ha sido construir y querer crecer como objetivos y retos en mi vida.

La verdad que los retos me han movido siempre y creo que por eso siempre me ha gustado estar como viviendo el incómodo. Nunca me he querido quedar ahí como en el confort y en el estar ahí como tranquilo. Siempre necesito un estímulo de cada año estar en lugares donde realmente me sienta que estoy siendo parte de algo que está construyendo como un norte y esa ha sido la idea de tomar esta decisión para acá.

-¿Era algo más personal al final cómo se da tu salida del Cartaginés? ¿O más bien era algo, yo sé bien cómo lo dice, de nuevos retos, de algo en que te gusta estar sin comodidad, verdad?

Sí, total, era muy personal la decisión. Creo que en Cartago di lo que ya tenía que dar, como Marc Ureña, y creo que es bonito también que se quede una imagen como la que se está dejando. Un club donde ya volvió a ser el Cartago que todos los brumosos quieren ver, competir entre los primeros cuatro, estar en Concachampions, volver a esos torneos internacionales.

Creo que ellos se lo merecen, han trabajado para eso y ahora a mí me toca venir aquí a construir algo que nunca ha pasado. Así que me ilusiona muchísimo y creo que voy en esa línea y fue la motivación grande que realmente me hizo tomar la decisión de venir para acá.

-¿Pero se dio bien su salida del equipo?

Total, total. Yo le agradezco demasiado a los Vargas. Siempre fui muy respetuoso con ellos y ellos conmigo. Nos respetamos en todos los acuerdos, siempre de la palabra y después en la parte contractual.

Así que creo que salimos muy contentos todos y agradecidos y entendiendo que los ciclos se cumplen también en la vida y esa fue la línea en que manejamos en la conversación a la hora de tomar la decisión de no continuar en Cartaginés.

-Marco, hablarte de adaptación es muy fácil porque ahora ya sabe cómo trabaja el profesor. ¿No sé si él mismo le pidió venir acá, te pidió a venir para parte de la idea de ese proyecto?

Bueno, fácil nunca es porque ahora son compañeros nuevos y el reto es cómo esos compañeros nuevos entienden ya la metodología de Andrés. Entonces creo que es parte de yo estar acá, de poder transmitirles esas diferencias de entrenamientos a lo que realmente el profe quiere y que necesita y que los compañeros vayan adquiriendo la idea mucho más rápido porque no hay tiempo, no hay tiempo de trabajo.

Y cuando no hay tiempo y la prisa, a veces te lleva por caminos que no queremos. Pero bueno, creo que con la experiencia y ya con algunos compañeros que hemos estado con Andrés, eso va a ser de mucha ventaja para poder integrar a todos en esa misma línea y ojalá que los resultados nos acompañen porque siempre es más simple ir creciendo en el resultado positivo que cuando se tiene una derrota. Pero bueno, creo que la mano de Andrés se va a ver desde el primer partido.

Obviamente, siempre el trabajo de él es muy evidente y creo que el equipo lo veo muy motivado. Así que muy ilusionado con este proceso nuevo y con esta oportunidad de crecimiento. Marco, ahora lo escuchaba con los colegas de acá que son muy locales.

-Hay mucha algarabía de que el equipo Sporting FC venga acá a Grecia, ¿verdad? ¿Qué tan importante es para un proyecto como Sporting venir y mudarse a un cantón como Grecia?

Tal vez que lo encuentren más apoyo incluso que tal vez del que tenía en Rohrmoser o de ahí en Pavas. Entiendo los que comandan este proyecto son de aquí, de esta ciudad. Obviamente, quieren devolverle mucho de lo que ellos han logrado en sus vidas a un cantón tan importante. En lo que es en la provincia de Alajuela, Grecia y está muy cerca de todo lo que es Occidente, la parte de San Ramón, Palmares, Naranjo son lugares que tienen mucha población y que hace falta el fútbol acá.

Así que ojalá que todos los habitantes de esta zona de Occidente se motiven con este proyecto. Las familias que vean una oportunidad para sus hijos, de donde puedan crecer un ambiente sano desde el deporte, donde puedan inculcarle disciplina a sus hijos, que eso realmente solo el deporte lo logra. Uno como papá verás que no hay muchas armas para crear una disciplina con ellos.

Entonces el deporte yo creo que siempre va a ayudarnos mucho a los papás hasta que la disciplina sea realmente bien dirigida para que sean al final humanos de bien y que caminen un poco lejos de las drogas. Y creo que esa es la línea en la que tienen que pensar todos los residentes de estas zonas cercanas para que vean un crecimiento importante en su región que hace tanta falta acá el deporte. Así que ojalá que apoyen y se sientan parte del proyecto, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Para que al final el crecimiento sea en conjunto y no solo en la parte deportiva.

-¿Para qué está Marco Ureña en este campeonato?

Clasificar. Me ilusiona mucho ese reto de clasificar. Creo que es algo que no se ha logrado acá, así que es tangible. Intangible, pero creo que realmente me ilusiona muchísimo.

Así que me veo clasificando con Sporting por primera vez y ver ese estadio de Puente Piedra ahí en las semifinales recibiendo un grande acá.



