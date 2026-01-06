Marco Ureña es nuevo jugador de Sporting FC

El delantero Marco Ureña es el nuevo delantero de Sporting FC de cara al próximo Torneo de Clausura 2026.

Ureña llega procedente de las filas del Cartaginés, club con el que tuvo una destacada campaña y sigue los pasos del técnico Andrés Carevic y su equipo de trabajo, quienes este lunes fueron confirmados como los encargados de hacerle frente al equipo.

Ureña se une al equipo albinegro por periodo de un año y con posibilidad de firmar una extensión.

Sporting FC disputará el descenso en este campeonato, por lo que la principal meta es salir del sótano y luchar por una clasificación a semifinales que se les ha negado en el pasado.

Sporting FC comenzará su aventura en el Clausura 2026 el próximo miércoles, recibiendo al Herediano en su nueva sede, el cantón de Grecia.







