Luis Marín ya no es entrenador de Sporting

Los albos son últimos tras cuatro fechas del Apertura 2025

Foto: Sporting FC
Por Adrián Fallas |17 de agosto de 2025, 9:57 AM

Los malos resultados le costaron su puesto a Luis Marín con el Sporting. El último fue el empate de este viernes ante San Carlos.

En el Apertura 2025, los albos solo suman un punto en cuatro juegos y se ubican en el sótano de la tabla de posiciones.

Para este campeonato, los josefinos se reforzaron con varios futbolistas de renombre, como el Cubo Torres y Leonel Moreira, pero esto no deparado buenos resultados en el terreno de juego.

Junto a Marín, el asistente Harold Wallace también queda fuera de la institución.

