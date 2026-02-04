¡Lo tiene de hijo! Sporting FC golea al Cartaginés y lo deja al borde del adiós en la Copa

¡De hijo! Así tiene Sporting FC al Cartaginés luego de aplastarlo 4-1 en el juego de ida de los cuartos de final del Torneo de Copa.

Pese a que aún falta el partido de vuelta la próxima semana en el Fello Meza, revertir la diferencia para complicado para los brumosos, que en menos de una semana volvieron a caer ante los albinegros, pues los vencieron 1-2 por la quinta fecha del Clausura 2026.

Sporting abrió el marcador por intermedio de Joshua Navarro al minuto 20 tras quedar solo bajo el arco luego de una serie de rebotes.

Un minuto después fue el chileno Juan Carlos Gaete que sacó un potente remate para el empate 1-1.

Pero la debacle brumosa vino en el complemento, primero con un golazo de Dylan Ramírez, con una definición de globito, luego de quitarse la marca de dos futbolistas.

La noche la completaría el defensor Kevin Espinoza, quien vestido de goleador, marcó un doblete a los minutos 74’ y 83’ para sentenciar el aplastante 4-1 definitivo.

Ahora el Cartaginés deberá apelar a la hombrada la próxima semana en el Fello Meza, si no quiere quedar con debut y despedida en el Torneo de Copa.



