José Giacone sobre el arbitraje: "No fue incapacidad, hoy ganaba o ganaba Heredia"

El técnico de Sporting, José Giacone, salió muy molesto por el arbitraje en la derrota 4-2 ante Herediano.

Bajo el criterio de Giacone, el silbatero Steven Madrigal fue desastroso.

Visiblemente enfadado, el estratega indicó que "no es un tema de incapacidad (arbitral), había algo (...) hoy ganaba o ganaba Heredia".

"Hoy no es un tema de incapacidad, había algo. No es incapacidad arbitral para mí, esto no se puede tolerar, que nos avisen y no venimos a jugar. Todas las pelotas divididas a favor de Herediano, un penal clarito para nosotros, otro que no fue a favor de ellos para empatar el juego. Es algo increíble, están lastimando el espíritu deportivo. Hoy no fue incapacidad, hoy ganaba o ganaba Heredia. Entonces, qué hacemos: ¿Competimos?", comentó Giacone en conferencia de prensa.