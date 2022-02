José Giacone pide a sus jugadores no "relajarse ni dormirse"

El mensaje de José Giacone tras ganarle a la Liga Deportiva Alajuelense fue claro hacia sus jugadores. El estratega pide a sus jugadores no relajarse ante los resultados positivos ya que el torneo apenas comienza.

“Esto apenas empieza, hay sensaciones buenas porque se le ganó a dos equipos tradicionales, no hemos ganado nada. Si bien es gratificante, no nos podemos quedar con esto que hemos hecho porque esto recién empieza”, apuntó Giacone en conferencia de prensa.

“El equipo está bien, pero no nos podemos dormir. No nos podemos relajar. No hay tiempo”, agregó el estratega.

La victoria ante los manudos y florenses en menos de tres días, deja a Sporting en el primer lugar con 10 puntos, misma cantidad que Guadalupe pero con mejor gol diferencia.

​Una de las claves que resaltó el argentino para esa posición es la conformación de la planilla, ya que es más robusta que el torneo anterior. De hecho, Sporting fue el club que más movimientos hizo de cara al Clausura 2022.

“Estamos hablando de una planilla mejor conformada en calidad y cantidad. Este es un equipo que se entrega en cada partido. Eso para mí vale mucho. Estoy muy agradecido con mis jugadores”, añadió.

Giacone insistió en que el próximo domingo cuando visiten a Guanacasteca debe verse la misma actitud que tuvieron contra Alajuelense y Herediano.