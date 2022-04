José Giacone: "Me han etiquetado de defensivo, pero a mí no me interesa"

El técnico de Sporting, José Giacone, se mostró satisfecho por salir del Morera Soto con el liderato del Clausura 2020.

Además, el estratega volvió a defender su idea de juego, luego del empate 1-1 en su visita a Alajuelense.

"Fijate cómo clasificó la Selección. A mí me han etiquetado de defensivo, pero a mí no me interesa, me gusta que mi equipo sume puntos. No es que tenemos una cara y nada más, no. Tenemos movimientos ofensivos, ataque posicional, hay trabajo, pero pocos pueden valorarlo. Nos defendimos bien. Esa etiqueta tiene poco valor para mí", comentó Giacone.